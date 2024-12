No Última Hora do Secret Story, vemos as imagens do desentendimento de Marcelo e Rita.

Rita vai ao encontro do Marcelo e, depois de alguma insistência, o concorrente revela que não gostou que a namorada abandonasse a conversa. No confessionário, a Rita considera que o Marcelo dramatizou demasiado uma coisa sem significado. O concorrente revela ainda que não gostou que a namorada o metesse em causa e a Rita atira que não gostou de ouvir que ele a nomearia se fosse preciso.