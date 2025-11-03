Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge

No Secret Story 9, Ana Cristina e Bruna estavam no quarto a picar Pedro Jorge, quando este foi levado a um limite e ordenou, aos berros, que Ana Cristina não lhe tocasse. Minutos depois, as duas concorrentes continuam a andar atrás do colega a provocá-lo. Isto acontece horas depois de Pedro terminar o casamento com Marisa. 

Entraram no Secret Story juntos como um casal, mas sem ninguém poder saber disso. Ele com o segredo «a mãe dos meus filhos está na casa» e ela com o segredo «o meu marido está na casa» - que ainda não foram desvendados pelos colegas. Desde o início que Marisa e Pedro Jorge são protagonistas desta edição, mas agora não pelos melhores motivos. Após confrontos constantes e discussões inevitáveis, Pedro decidiu hoje terminar tudo com Marisa e o momento está a parar o País. 

O clima de insegurança e tensão já vinha desde há algum tempo, mas foi na gala de ontem que começou o 'princípio do fim'. Marisa viu imagens de Pedro que não gostou e a animosidade entre os dois foi crescendo. Esta tarde, sem conseguir disfarçar e com algumas discussões à frente de todos - que já desconfiam que se passa algo mais entre os dois - Pedro mostrou-se cansado das atitudes de Marisa e pôs fim à relação que já dura há vários anos. «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse Pedro no fim de uma discussão em que virou costas a Marisa. Esta não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem». 

Não sabemos se será definitivo ou não, sabemos apenas que esta relação está por um fio. Será que serão capazes de ultrapassar esta 'prova de fogo'?

Recorde que, durante a gala da noite anterior, Marisa não escondeu a desilusão com Pedro Jorge e confrontou-o sobre as suas atitudes recentes, num momento a sós no cubo. A concorrente ficou magoada ao saber que Pedro Jorge gastou dinheiro para almoçar com Liliana, gesto que provocou ciúmes e sentimentos de injustiça.

Marisa explicou que o casal ainda não estava habituado à intensidade de um reality show como o Secret Story 9, onde gerir emoções e ciúmes se torna ainda mais difícil, sobretudo quando não podem assumir a relação abertamente para proteger os seus segredos: «Só eu sei o que eu tenho sofrido».

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.

  • Secret Story
  • Há 1h e 45min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente
04:23

Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente

17:01
Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal»
04:52

Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal»

16:46
Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam»
04:58

Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam»

16:42
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»
05:26

Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»

16:18
Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»
04:23

Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»

16:16
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»
05:30

Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»

16:10
Mais Vídeos

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

Há 3h e 10min
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
04:18

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante

Há 3h e 17min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 33min
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
04:13

Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara

Hoje às 12:39
Ver Mais

Notícias

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 40 min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Há 1h e 25min
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Há 1h e 26min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 39min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 33min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Hoje às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Hoje às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

Ontem às 22:48
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 40 min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 39min
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Há 3h e 31min
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Hoje às 12:19
Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Hoje às 10:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Hoje às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Ontem às 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ontem às 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Há 2h e 3min
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Há 2h e 11min
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Ver Mais Outros Sites