Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

No limite? Ana Cristina inconsolável depois de discussão com Bruno Simão

No Secret Story 9, Bruno Simão e Ana Cristina pegam-se à mesa, tudo por causa de…chocolate. Minutos depois, Ana Cristina chora, desabafa com Ana e diz ter ficado nervosa com as palavras do colega.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 3h e 6min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente
06:35

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente

11:39
O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio
06:35

O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio

11:39
«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio
03:33

«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio

11:28
«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana
03:12

«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana

11:14
«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso
02:43

«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso

11:11
Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»
01:59

Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»

11:09
Mais Vídeos

Mais Vistos

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

20 out, 23:01
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Há 3h e 43min
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ontem às 18:34
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Ontem às 12:03
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Ver Mais

Notícias

De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda

De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda

Há 5 min
De férias e apaixonada, Catarina Miranda vive o sonho mas não perde oportunidade de lançar farpas a ex-concorrentes

De férias e apaixonada, Catarina Miranda vive o sonho mas não perde oportunidade de lançar farpas a ex-concorrentes

Há 1h e 12min
O que une Vera do Secret Story a Marco do 1º primeiro Big Brother? «Há coincidências inexplicáveis»

O que une Vera do Secret Story a Marco do 1º primeiro Big Brother? «Há coincidências inexplicáveis»

Há 1h e 16min
«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno

«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno

Há 2h e 8min
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Ontem às 20:03
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda

De 300 a mais de 10 mil euros: Afonso Leitão oferece presente de marca de luxo a Catarina Miranda

Há 5 min
De férias e apaixonada, Catarina Miranda vive o sonho mas não perde oportunidade de lançar farpas a ex-concorrentes

De férias e apaixonada, Catarina Miranda vive o sonho mas não perde oportunidade de lançar farpas a ex-concorrentes

Há 1h e 12min
O que une Vera do Secret Story a Marco do 1º primeiro Big Brother? «Há coincidências inexplicáveis»

O que une Vera do Secret Story a Marco do 1º primeiro Big Brother? «Há coincidências inexplicáveis»

Há 1h e 16min
«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno

«Fiquei nervosa»: Ana Cristina em lágrimas após troca de ofensas intensas com Bruno

Há 2h e 8min
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Ontem às 20:03
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Há 2h e 27min
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Ontem às 09:30
Ver Mais Outros Sites