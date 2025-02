No limite! Iury Mellany e Sandrina Pratas levam-se às lágrimas durante discussão... Miguel Vicente volta a estar envolvido

No Secret Story - Desafio Final, na casa de banho, a Sandrina desabafa sobre o Miguel por não saber como conviver com o concorrente. A Iury aconselha a amiga a não dar confiança alegando que só a quer proteger. As amigas desentendem-se e acabam por se afastar. A Iury isola-se a chorar e o Miguel aproveita para, mais uma vez, provocar a concorrente. A Iury acusa o Miguel de afetar a saúde mental dos colegas e atira que o ideal era vê-lo fora da casa. No confessionário, a Sandrina e a Iury deixam de parte o arrufo e, lavadas em lágrimas, acabam por se entender.