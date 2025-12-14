No limite! Leandro parte para cima dos colegas: «Já não posso aturar determinadas pessoas»

No Secret Story 9, enquanto os concorrentes apanham sol, Leandro vem em direção a Liliana e avisa-a que deixou o fogão ligado. Pedro desmente o amigo que diz que para além de ter visto o fogão ligado não o desligou. A tensão acendeu entre os concorrentes e Leandro ficou no centro das acusações.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

