No limite! Sandrina Pratas lavada em lágrimas por causa de Miguel Vicente: «Nunca tive uma pessoa assim numa casa»

No Secret Story - Desafio Final, a atividade continua e depois de a Joana considerar que a Sandrina tenta agradar a todos, a concorrente revela que tem essa postura para se proteger. A Sandrina admite já ter sofrido psicologicamente no passado e não quer que volte a acontecer e, por isso, explodiu de manhã. O Miguel tenta justificar-se mas a Sandrina volta a exaltar-se e, em lágrimas, conta que já teve um episódio semelhante em que acordou durante a noite sobressaltada. O estado da Sandrina faz com que o grupo volte a arrasar o comportamento do Miguel.