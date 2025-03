No Secret Story - Desafio Final, no Quarto Azul, Tiago Rufino comenta com Bruno de Carvalho que Miguel Vicente lhe atirou com água e argumenta que tem de conseguir ter maturidade emocional para não responder da mesma forma e ser sancionado. Enquanto Ossman dorme, Bruno pede a Tiago para arrumar a sua mala, e este responde.