No mesmo espaço, mas ignoram-se. Dylan e Vera continuam de costas voltadas

No Secret Story 9, Vera explicou os motivos que a afastaram de Dylan. A concorrente sente-se magoada, pois acredita que a relação que Dylan construiu com ela foi apenas estratégica. Mais tarde, Vera confrontou Fábio no momento em que Dylan entrou no espaço, questionando: «Alguma vez disseste à Liliana que não querias que ela chegasse à final?». Com Dylan a ouvir, Vera reforçou os seus sentimentos, mas ambos continuaram a ignorar-se, sem qualquer interação direta. Fábio aconselhou a colega a não levar tudo para o lado pessoal e a não confundir sentimentos com estratégia, tentando ajudá-la a lidar melhor com a situação.

