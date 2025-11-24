No rescaldo do frente a frente entre Pedro e Dylan, o concorrente reage: «É um ordinarão»

No Secret Story 9, a casa amanhece de forma menos calma para Dylan que conversa com os amigos sobre o frente a frente intenso que terá vivido com Pedro Jorge quando este alegadamente o provocou usando Inês.
A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa. Já a cadeira quente foi palco para vários confrontos e acusações atiradas uns aos outros. Veja tudo!
