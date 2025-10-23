Noite de alta tensão. Concorrentes em grande discussão após Especial intenso

Assim que termina a cadeira quente, o ambiente está bastante tenso. O Leandro isola-se e o Dylan pondera desistir do programa. Irritado, o Dylan defende-se garantindo que não se referia à homossexualidade de Leandro. Na sala, o Pedro mostra-se revoltado por o Bruno ter usado as especulações de segredos para justificar os comentários sobre o Leandro. A Bruna defende o Bruno e acaba por discutir com o Pedro. A Ana Cristina também intervém e os ânimos exaltam-se novamente. Já no quarto, a Marisa alerta o marido para a forma como fala, pois, pode perder a razão. O concorrente acaba por lhe pedir um beijo à socapa para ver se se acalma…

