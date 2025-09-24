Noite de segredos! Bruno Simão carrega no botão e tenta desvendar o segredo de Marisa

No Secret Story 9, a noite foi animada! Bruno Simão carregou no botão dos segredos e tentou desvendar o segredo de Marisa: «Sou irmã de uma cantor famosa». Como sabemos, o segredo de Marisa é «o meu marido está na casa».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

