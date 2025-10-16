Já chegámos ao whatsapp!
Noite polémica no Secret Story: Veja tudo o que aconteceu entre Vera e Inês com Dylan e Liliana à mistura

No Secret Story 9, viveu-se um clima de tensão entre Inês e Vera. Inês quis conversar a sós com a colega, para esclarecer tudo o que está a acontecer e deixar claros todos os sentimentos. Mais tarde, Inês desabafa com Dylan sobre o que está a acontecer e este faz duras críticas à postura de Vera. Enquanto isso, Vera desaba em lágrimas.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

  • Secret Story
  • Hoje às 01:33
