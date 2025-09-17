Noivo de Liliana assume-se incomodado com Fábio: «Dói porque é um homem a aproximar-se dela»

No Secret Story 9, Zé, noivo de Liliana, esteve a comentar os últimos acontecimentos da casa. O jovem, que ficou à porta na estreia depois de pedir a noiva em casamento, assumiu-se desconfortável com a aproximação de Fábio. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!