Nomeação direta inesperada surpreende tudo e todos

No Especial do Secret Story 9, foi finalmente revelada a consequência destinada ao concorrente eleito como aquele que tem “menos chama” dentro da casa. A escolhida pelos colegas foi Inês, que arrecadou a maioria dos votos nesta categoria. No entanto, como já tinha sido nomeada diretamente na gala, acabou por ficar isenta da consequência. Diante desta situação, a penalização recaiu sobre a segunda concorrente mais votada. Assim, foi Carina quem acabou por assumir a nomeação.