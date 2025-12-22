Já chegámos ao whatsapp!
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo

No Secret Story 9, durante as nomeações, os concorrentes votam para salvar um concorrente. Saiba tudo

  • Secret Story
  • Há 58 min
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso
Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Ontem às 18:50
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
Há 3h e 5min
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
Há 1h e 43min
Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!
Ontem às 21:29
Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ontem às 19:04
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Há 1h e 11min
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Há 1h e 22min
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Há 3h e 2min
Gargalhadas e muita fofura: filha de Marco Costa derrete a internet com receita de bolo em 5 minutos

Ontem às 20:22
Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story

Ontem às 19:21
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
Ontem às 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
10 dez, 22:43
Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ontem às 19:04
Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Ontem às 18:53
Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Ontem às 18:50
Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

20 dez, 20:04
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

20 dez, 19:44
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Há 3h e 2min
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
Há 3h e 5min
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
Há 3h e 16min
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
Há 3h e 24min
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
Há 3h e 33min
