Nomeados trocam farpas e Pedro deixa aviso em plena gala

No Secret Story 9, os quatro nomeados foram confrontados com imagens da sua passagem pela casa, que rapidamente deram origem a comentários fortes. Dylan acusou Pedro de se «fazer de coitadinho», enquanto Bruna lançou críticas a Liliana, afirmando que «chora tanto por causa do namorado que tem em casa». Já Bruno não hesitou em assumir que, para ele, quem deveria sair era Pedro. Perante as acusações, Pedro reagiu com firmeza e deixou um aviso aos colegas: «Se sou assim calado, imaginem quando falar».

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

