Nomeados trocam farpas e Pedro deixa aviso em plena gala

01:00
Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story - Big Brother

Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

00:51
Ana Cristina nomeia Fábio e deixa duras críticas em plena gala - Big Brother
03:15

Ana Cristina nomeia Fábio e deixa duras críticas em plena gala

00:48
Marisa nomeia Liliana e deixa crítica demolidora no confessionário - Big Brother
01:10

Marisa nomeia Liliana e deixa crítica demolidora no confessionário

00:45
Mariana arrasa Joana durante nomeações e deixa farpas afiadas - Big Brother
01:19

Mariana arrasa Joana durante nomeações e deixa farpas afiadas

00:43
Bruno Miguel surpreende estúdio ao revelar o seu segredo - Big Brother
04:46

Bruno Miguel surpreende estúdio ao revelar o seu segredo

00:34
Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google - Big Brother

Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

00:32
Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal - Big Brother
03:59

Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal

00:30
Bruna Gomes arrasa Liliana: «Talvez se tenha esquecido que ficou noiva» - Big Brother

Bruna Gomes arrasa Liliana: «Talvez se tenha esquecido que ficou noiva»

00:22
"Prova de imunidade" dá proteção a um concorrente. Saiba quem é - Big Brother
04:07

"Prova de imunidade" dá proteção a um concorrente. Saiba quem é

00:16
Vera desata a gritar com Leandro após salvação de Dylan: «O meu jogo nunca passará pelo Dylan» - Big Brother
04:49

Vera desata a gritar com Leandro após salvação de Dylan: «O meu jogo nunca passará pelo Dylan»

00:08
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é - Big Brother
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

00:08
Está revelado o Primeiro Expulso do Secret Story. Saiba quem abandonou a casa - Big Brother

Está revelado o Primeiro Expulso do Secret Story. Saiba quem abandonou a casa

23:59
Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas - Big Brother

Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas

23:55
Após imagens com Fábio, Liliana manda mensagem para o noivo, para a família e para os sogros - Big Brother
03:19

Após imagens com Fábio, Liliana manda mensagem para o noivo, para a família e para os sogros

23:48
Zé quebra o silêncio e diz tudo o que pensa sobre a aproximação de Fábio à sua namorada - Big Brother
02:24

Zé quebra o silêncio e diz tudo o que pensa sobre a aproximação de Fábio à sua namorada

23:46
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é qua acha que o seu noivo olha para estas imagens?» - Big Brother
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é qua acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

23:45
«Tenho um altar com objetos sexuais». Carina mostra as imagens que provam o seu segredo - Big Brother

«Tenho um altar com objetos sexuais». Carina mostra as imagens que provam o seu segredo

23:36
Momento hilariante. Concorrentes de boca aberta com missão: «a soja vem dos excrementos da vaca» - Big Brother
06:35

Momento hilariante. Concorrentes de boca aberta com missão: «a soja vem dos excrementos da vaca»

23:28
Carina guarda o segredo: «Tenho um altar com objetos sexuais». veja as imagens ao pormenor - Big Brother
06:43

Carina guarda o segredo: «Tenho um altar com objetos sexuais». veja as imagens ao pormenor

23:28
Segredo inesperado. Está revelado a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais» - Big Brother

Segredo inesperado. Está revelado a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

23:27
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais» - Big Brother
01:44

Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

23:15
Segredos revelados? Conheça as Teorias dos concorrentes - Big Brother
02:02

Segredos revelados? Conheça as Teorias dos concorrentes

23:13
Segredo em risco? Nova pista é revelada e é uma música muito conhecida de José Cid - Big Brother
04:37

Segredo em risco? Nova pista é revelada e é uma música muito conhecida de José Cid

23:10
Voz distingue os quatro concorrentes mais intensos da semana com privilégios e pistas - Big Brother
06:00

Voz distingue os quatro concorrentes mais intensos da semana com privilégios e pistas

22:51
Marisa comenta imagens 'quentes' do marido com Ana e lança teoria para o ar - Big Brother
07:20

Marisa comenta imagens 'quentes' do marido com Ana e lança teoria para o ar

Nomeados trocam farpas e Pedro deixa aviso em plena gala

  • Secret Story
  • Ontem às 22:10
Nomeados trocam farpas e Pedro deixa aviso em plena gala - Big Brother

No Secret Story 9, os quatro nomeados foram confrontados com imagens da sua passagem pela casa, que rapidamente deram origem a comentários fortes. Dylan acusou Pedro de se «fazer de coitadinho», enquanto Bruna lançou críticas a Liliana, afirmando que «chora tanto por causa do namorado que tem em casa». Já Bruno não hesitou em assumir que, para ele, quem deveria sair era Pedro. Perante as acusações, Pedro reagiu com firmeza e deixou um aviso aos colegas: «Se sou assim calado, imaginem quando falar».

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

Ana Cristina nomeia Fábio e deixa duras críticas em plena gala
03:15

Ana Cristina nomeia Fábio e deixa duras críticas em plena gala

Há 2h e 43min
Marisa nomeia Liliana e deixa crítica demolidora no confessionário
01:10

Marisa nomeia Liliana e deixa crítica demolidora no confessionário

Há 2h e 46min
Mariana arrasa Joana durante nomeações e deixa farpas afiadas
01:19

Mariana arrasa Joana durante nomeações e deixa farpas afiadas

Há 2h e 49min
Bruno Miguel surpreende estúdio ao revelar o seu segredo
04:46

Bruno Miguel surpreende estúdio ao revelar o seu segredo

Há 2h e 51min
Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal
03:59

Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal

Há 3h e 2min
"Prova de imunidade" dá proteção a um concorrente. Saiba quem é
04:07

"Prova de imunidade" dá proteção a um concorrente. Saiba quem é

Há 3h e 12min
