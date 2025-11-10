Nos "bastidores", Dylan comenta o facto de Marisa e Pedro poderem ser um casal: «É asqueroso»

No Última Hora do Secret Story 9, Enquanto Leandro confronta Marisa e Pedro no confessionário com aquele que acha ser o segredo de ambos, na sala, as teorias não se fazem esperar. O grupo põe em hipótese que Marisa e Pedro sejam um casal verdadeiro, comentam que é impossível devido à diferença de idades e que se assim for, é muito grave o que Pedro fez. Já depois de saberem que Pedro e Marisa não são um ex-casal, Fábio segreda com Leandro que, mesmo que o segredo dos dois esteja relacionado, não é um segredo conjunto, mas sim individual. Leandro remata que, se não são um ex-casal, são um casal. Já Marisa Susana, comenta com Pedro ficava em choque se ele e Marisa fossem mesmo um casal, no entanto, acredita que a concorrente está grávida.

