Nova aliança na casa? Leandro e Rui unidos para descobrir segredos

As alianças continuam a ganhar força dentro da casa do Secret Story. Desta vez, Leandro e Rui mostraram que estão dispostos a unir esforços para desvendar um dos mistérios mais comentados do jogo — o segredo de Ana Cristina.

Tudo aconteceu quando Leandro chamou Rui para uma conversa privada. Os dois dirigiram-se à sala e começaram a trocar teorias não só sobre Ana Cristina, mas também sobre o possível segredo de Dylan. Durante o diálogo, Leandro sugeriu que, caso tenham a mesma suspeita, podem carregar juntos no botão dos segredos, reforçando a ideia de colaboração.

Rui mostrou-se recetivo à proposta e admitiu que não se importa de partilhar as suas descobertas com o colega, justificando que sente confiança em Leandro. A cumplicidade entre os dois pode marcar uma nova fase estratégica no jogo e trazer novas revelações dentro da casa.