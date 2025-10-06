Nova ameaça para a relação de Fábio e Liliana? A concorrente atira: «Não sou ciumenta»

No Secret Story 9, Marisa Susana e Liliana envolveram-se num novo despique. Durante a troca de palavras, Liliana defendeu-se das insinuações e afirmou com firmeza: «Não sou ciumenta». A discussão expôs novamente a rivalidade entre as duas concorrentes.

