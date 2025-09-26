Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade

No Secret Story 9, a cumplicidade entre os concorrentes voltou a dar que falar. Durante um momento de descontração na casa, Liliana surpreendeu ao espalhar creme nas costas de Fábio, gesto que deixou o colega visivelmente satisfeito.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

