Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade

No Secret Story 9, a cumplicidade entre os concorrentes voltou a dar que falar. Durante um momento de descontração na casa, Liliana surpreendeu ao espalhar creme nas costas de Fábio, gesto que deixou o colega visivelmente satisfeito.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
