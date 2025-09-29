Nova discussão com Marisa Susana no intervalo da gala: «Aqui ninguém me manda calar»

Durante o intervalo da gala do Secret Story 9, Ana Cristina insiste que não chamou Marisa Susana de burra e que a concorrente está a tentar fazer o papel de vítima. Leandro reforça que existem vários exemplos de momentos em que houve tentativas de a minimizar. Os três envolvem-se numa troca de acusações e, irredutível, Ana Cristina remata que o jogo de Marisa Susana é fazer-se de vítima.