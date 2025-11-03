Já chegámos ao whatsapp!
Sobre este vídeo

Nova pista chega à casa e deixa concorrentes em alvoroço: «Queixa-crime»

No Secret Story 9, uma nova pista chega à casa e deixa os concorrente em alvoroço. A quem pertencerá este segredo? Saiba mais.

  • Hoje às 10:56
04:23

17:01
04:52

16:46
04:58

16:42
05:26

16:18
04:23

16:16
04:08

16:16
Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
04:56

Há 3h e 9min
04:18

Há 3h e 16min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 32min
04:13

Hoje às 12:39
Notícias

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 39 min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Há 1h e 24min
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Há 1h e 25min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 38min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 32min
EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Hoje às 00:50
01:06

Hoje às 00:28
01:27

Ontem às 22:48
01:50

26 out, 23:36
01:41

26 out, 19:19
FORA DA CASA

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 39 min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 38min
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Há 3h e 30min
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Hoje às 12:19
Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Hoje às 10:50
TVI Reality

18:45

Hoje às 00:53
03:39

Ontem às 23:06
03:45

Ontem às 11:24
03:34

26 out, 22:15
02:51

23 out, 18:25
Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Há 2h e 2min
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Há 2h e 11min
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
