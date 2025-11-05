Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio

No Secret Story 9, alguns concorrentes estavam na sala a viver um momento descontraído, quando foram surpreendidos por uma pista. No plasma, surgiram quatro imagens: um jato privado, um iate de luxo, uma família com um monte de dinheiro atrás e uma mansão com um carro topo de gama à porta. Como já é do conhecimento do público, o segredo de Dylan é «os meus pais são milionários», sendo a este que a pista se refere. Será que alguém vai adivinhar?

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País