Ana conquista o acesso a uma nova pista para um segredo e decide partilhá-la apenas com Bruna. Ambas analisam a imagem e concluem que alguém terá sido vítima de um assalto à mão armada. Bruna revela, então, a pista que recebeu no dia anterior e Ana garante que aquela informação não lhe pertence. A situação gera confusão e leva as concorrentes a suspeitar que Inês ou Marisa poderão ter cancelado um casamento. Bruna confronta Inês, que assegura que o segredo não é seu. A dúvida instala-se na casa do Secret Story 9: quem estará a dizer a verdade?
Nova pista lança suspeitas na casa: Bruna mais perto que nunca de um segredo polémico
- Secret Story
- Há 1h e 21min
