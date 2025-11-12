Nova pista levanta suspeitas sobre traição e segredos antigos

No Última Hora do Secret Story 9, No jardim, Pedro e Leandro comentam a pista que surgiu momentos antes na casa e Marisa fica indignada por não a terem chamado. Dylan intromete-se e comenta que a pista está relacionada com Inês ou com Ana. Inês, Liliana e Fábio também se juntam e todos andam à volta da teoria de que uma concorrente foi traída pela dama de honor…

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!