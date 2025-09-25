Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações

No Secret Story 9, a Voz revelou uma nova pista: um conjunto de chaves que deixou os concorrentes intrigados. Rapidamente, começaram a surgir várias teorias sobre a quem ou a que segredo poderiam estar associadas, aumentando a curiosidade e o suspense em torno do mistério.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país