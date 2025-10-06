No Secret Story 9, uma nova pista surge na casa e Leandro e Raquel são os únicos a reparar. Nessa pista, vemos uma fotografia de uma família e, à volta, muito dinheiro. Como sabemos, um dos segredos desta edição do reality show é «os meus pais são milionários», sendo esta a frase a que a pista faz referência. Resta saber a quem pertence.

