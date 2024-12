Nova rivalidade: Leo é «ator» e Maycon é «básico»... mas qual dos dois tem razão?

No Secret Story - Casa dos Segredos, quando a Voz pergunta ao Maycon se não larga o anjo do Leo, este diz que faz as coisas conforme lhe vem à cabeça e sempre que lhe é pedida a opinião, vai dá-la. O Leo diz que já viu este capítulo e chamava-se Marcelo com ego inflamado, acrescentando ainda que a justificação do Maycon para argumentar que seja ator é básica... Os dois entram num bate boca aceso e disparam argumentos. O Leo diz que o Maycon fala “zero” e o Maycon diz que quando era próximo do Leo, o concorrente falava mal do João sempre de uma forma pessoal. O Leo explica a sua relação com João e que da sua parte, é sempre verdadeiro. O Maycon diz entender o que Leo acabou de argumentar, no entanto, o Leo tem sempre de extrapolar as coisas. O Leo diz que Maycon, no fim das conversas, passa sempre um lençol quente.