Novo leque de nomeados! Saiba quem está em risco de abandonar a casa no próximo domingo

No Secret Story 9, os concorrentes enfrentaram uma nova ronda de nomeações, mas, desta vez, o processo foi diferente. Sem se aperceberem, acabaram por nomear os colegas de forma indireta.

E já sabemos quem são os concorrentes nomeados desta semana! Não perca tempo e vote para salvar o seu favorito:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.

 

  • Secret Story
  • Há 1h e 24min
Liliana dispara recado direto a Ana depois das nomeações inesperadas
03:11

22:35 Ontem
Nova ronda de nomeações traz dinâmica diferente e surpreende os concorrentes
03:38

22:32 Ontem
«Maldoso, mau e pica-miolos»: Marisa dispara contra o marido em direto
04:44

22:27 Ontem
Depois da gala que abalou a casa, Liliana e Fábio revelam como lidaram com o ‘dia seguinte’
02:24

22:17 Ontem
Fábio defende Liliana e deixa recado a Ana Cristina: «Não percebeu a gravidade»
03:54

22:15 Ontem
Liliana reage às imagens e deixa claro: «Não aceito as desculpas»
03:45

22:07 Ontem
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana
04:10

Ontem às 18:49
Catarina Miranda lança bicada à Ex-namorada de Afonso após ser pedida em namoro

Ontem às 10:26
Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

4 out, 19:53
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
07:22

Ontem às 13:41
Estes concorrentes estão em risco de serem eliminados do Secret Story

Há 1h e 10min
Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Há 3h e 57min
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Ontem às 17:30
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Ontem às 16:48
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Ontem às 16:35
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Ontem às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Ontem às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

Há 3h e 57min
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Ontem às 17:30
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Ontem às 16:48
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Ontem às 16:35
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Ontem às 16:01
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Ontem às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Ontem às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

29 set, 08:15
Daniela Santos vive momento único: "Dia repleto de emoção e amor"

Há 2h e 0min
Liliana Almeida vive "momento tão bonito"... e muito bem acompanhada!

Ontem às 20:03
A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

Ontem às 18:03
Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Ontem às 16:32
Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

5 out, 19:06
