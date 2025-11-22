Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»

No Secret Story 9, Bruna dormiu mal durante a noite, por causa de Fábio e Liliana. Segundo relatou, os dois concorrentes estão constantemente a sussurrar na hora de dormir, a fazerem declarações de amor. Fábio decidiu confrontar a colega num frente a frente intenso, questionando-a sobre o que tanto a incomoda. Bruna acusou-o de falta de respeito por não ter em consideração o direito dos colegas a descansar durante a noite.

