Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»

No Secret Story 9, Bruna dormiu mal durante a noite, por causa de Fábio e Liliana. Segundo relatou, os dois concorrentes estão constantemente a sussurrar na hora de dormir, a fazerem declarações de amor. Fábio decidiu confrontar a colega num frente a frente intenso, questionando-a sobre o que tanto a incomoda. Bruna acusou-o de falta de respeito por não ter em consideração o direito dos colegas a descansar durante a noite.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País