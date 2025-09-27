«Nunca abracei a minha mãe, nunca tive ao colo do meu pai»: Concorrente abre o livro da sua vida

No Secret Story 9, Bruno Simão partilha um pouco da sua história com as concorrentes Raquel e Marisa Susana. Bruno chega a confessar que, cresceu numa casa onde não havia abraços, beijinhos, colo ou palavras como "amo-te" ou frases como "gosto de ti".

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país