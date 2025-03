No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes reunem-se no Concílio dos Semifinalistas e, quando chega a vez de Miguel Vicente falar, os restantes concorrentes decidem abandonar o local por acreditar que o algarvio não os está a respeitar (e por este já o ter feito em concílios anteriores). Apenas Daniela Santos ficou no concílio com Miguel.