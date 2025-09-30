Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações

No Secret Story 9, na hora do almoço, instala-se um verdadeiro caos entre alguns protagonistas: Leandro, Joana e Marisa Susana. O motivo da discussão e conflito? A comida. Após este primeiro desacato, Joana gera reações de Marisa Susana ao usar a prancha para o cabelo em plena cozinha.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!