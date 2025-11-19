Nunca antes visto: Leandro carrega no botão para todos os segredos da casa

No Secret Story 9, Leandro conquistou um Buzz grátis e a Voz propõe um momento inédito do Secret Story, a possibilidade de um concorrente revelar todos os segredos da casa. Um a um, a Voz chama todos os concorrentes que, posteriormente são confrontados pelo Leandro.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!