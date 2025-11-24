Nuno Eiró comunica advertência coletiva e sanção individual no Secret Story

O Bruno decide confrontar o Pedro porque ouviu falar no seu nome algumas vezes. O concorrente mais velho senta-se próximo do Pedro e, exaltado, acusa-o de ser ordinário, falso, cobardolas, etc. O Pedro devolve todas as acusações até que chega o Leandro e enfrenta o Bruno bastante exaltado. Os dois trocam acusações muito perto um do outro até que o Dylan também se junta à discussão. Também exaltado, o Dylan decide confrontar o Pedro, aproximando-se bastante dele. Os dois concorrentes discutem cara a cara e, no confessionário, o Pedro revela que nunca tinha estado envolvido neste tipo de momento tão tenso. No Especial, vai haver sanção individual e coletiva.