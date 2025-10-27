O abraço mais inesperado e recheado de ironia de Leandro para com Ana Cristina

No Secret Story, após concorrentes enfrentarem uma dinâmica onde foram desafiados a darem os parabéns a um colega e Leandro ter recebido o cartão de ser um pilar para muitas pessoas da casa, o próprio Leandro protagoniza um momento irónico com Ana Cristina. Enquanto isso, Liliana vai mandando "achas para a fogueira".

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!