O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?

No Secret Story 9, os concorrentes acordam depois da noite mais explosiva e tensa de sempre desta edição, onde Vera e Dylan foram os protagonistas. Fábio e Liliana acordam em camas separadas.

De recordar que após a gala de ontem, Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras. O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.