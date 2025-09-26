O amor está no ar? Inês e Vera mais próximas que nunca

No Secret Story 9, os concorrentes protagonizaram um momento especial ao interpretar canções românticas dentro da casa. O ambiente tornou-se ainda mais intimista quando Vera e Inês aproveitaram a ocasião para trocar gestos de carinho.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
