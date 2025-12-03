No quarto rosa, o clima é de grande tensão entre a Liliana e o Fábio. A concorrente declara que não está a conseguir estabelecer um equilíbrio emocional e questiona se o namorado ainda está apaixonado por si. O Fábio garante que sim, mostrando-se bastante confuso com a postura da Liliana. A concorrente atira que o Fábio está a fazer dela um monstro e confessa que, ou fica bem com o namorado ou fica sem ele porque não está a conseguir fazer o seu jogo. Em simultâneo, a casa inteira para a ouvir a discussão. Já no jardim, o Fábio benze-se e pede um padre para ajudar a Liliana. A concorrente não ouve o sussurro e, em lágrimas atira que o namorado está a gozar consigo.
O amor terminou? Clima cada vez mais tenso entre Liliana e Fábio
- Ontem às 19:52
