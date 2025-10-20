O assunto do momento: Veja as imagens completas do conflito entre Vera e Dylan

A casa do Secret Story está ao rubro e o clima não podia ser mais tenso. Depois da gala deste domingo, Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras. O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.

Isto acontece após uma gala em que o segredo de Fábio foi descoberto: «Já me envolvi com uma concorrente da casa», no caso, Vera, precisamente. Foi Joana quem o desvendou e o ambiente desde essa altura que é marcado por grande tensão.