O bom dia mais carinhoso é o de Pedro Jorge e Marisa. Veja as imagens

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa vivem um momento carinhoso logo pela manhã. Marisa ainda estava a acordar, quando o marido e pai dos filhos lhe trocou as pilhas do microfone e lhe deu um beijo amoroso, às escondidas de todos.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
