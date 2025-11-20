O caldo entornou: Ana entra em confronto com Pedro por causa do jantar

No Secret Story 9, Bruno e Inês apercebem-se de que só há sete pratos na mesa e concluem que não contaram com eles para o jantar, mas optam por não reagir. Ana critica Pedro por não cozinhar para quem está em “greve” e os dois entram em confronto. A tensão cresce quando vários concorrentes acusam Ana de defender quem está em greve. Veja o momento.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

