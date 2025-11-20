O caldo entornou: Ana entra em confronto com Pedro por causa do jantar

No Secret Story 9, Bruno e Inês apercebem-se de que só há sete pratos na mesa e concluem que não contaram com eles para o jantar, mas optam por não reagir. Ana critica Pedro por não cozinhar para quem está em “greve” e os dois entram em confronto. A tensão cresce quando vários concorrentes acusam Ana de defender quem está em greve. Veja o momento.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
