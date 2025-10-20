Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

O curioso início de Marcelo Palma no mundo das agências funerárias não foi na empresa do pai

No «Bom Dia Alegria», Marcelo Palma revela a Zé Lopes e Merche Romero que a sua estreia no mundo das agências funerárias não aconteceu na empresa do pai. Entre risos e curiosidades, o empresário partilha como tudo começou e explica de que forma essa experiência o preparou para hoje liderar, com o pai, a Funerária Velhinho, uma das mais reconhecidas do país.

  • Ontem às 11:10
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação»
06:15

Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação»

14:25
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»
04:44

Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»

14:24
Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé
04:44

Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé

14:24
Não ganha para o susto. Pedro esconde-se e assusta Leandro
01:04

Não ganha para o susto. Pedro esconde-se e assusta Leandro

14:16
Leandro e Raquel em picardias: «Eu sei que é difícil para a tua compreensão»
04:51

Leandro e Raquel em picardias: «Eu sei que é difícil para a tua compreensão»

12:50
Maças da sorte: concorrentes escolhem peça de fruta e só alguns ganham prémio
05:38

Maças da sorte: concorrentes escolhem peça de fruta e só alguns ganham prémio

12:34
Mais Vídeos

Mais Vistos

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Há 3h e 45min
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Há 3h e 42min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
06:33

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Há 3h e 49min
Inês quebra o silêncio após saída de Vera
02:18

Inês quebra o silêncio após saída de Vera

Hoje às 00:38
Ver Mais

Notícias

Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Há 1 min
Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

Há 27 min
O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

Há 1h e 3min
Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente

Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente

Há 1h e 7min
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Há 3h e 21min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Há 1 min
«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

Há 16 min
As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

Há 17 min
Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

Há 27 min
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Há 3h e 21min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Há 20 min
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Há 2h e 47min
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Hoje às 09:30
Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Hoje às 08:12
Ver Mais Outros Sites