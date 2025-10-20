Já chegámos ao whatsapp!
O curioso início de Marcelo Palma no mundo das agências funerárias não foi na empresa do pai

No «Bom Dia Alegria», Marcelo Palma revela a Zé Lopes e Merche Romero que a sua estreia no mundo das agências funerárias não aconteceu na empresa do pai. Entre risos e curiosidades, o empresário partilha como tudo começou e explica de que forma essa experiência o preparou para hoje liderar, com o pai, a Funerária Velhinho, uma das mais reconhecidas do país.

  • Ontem às 11:10
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»

Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé
Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé

Não ganha para o susto. Pedro esconde-se e assusta Leandro
Não ganha para o susto. Pedro esconde-se e assusta Leandro

Leandro e Raquel em picardias: «Eu sei que é difícil para a tua compreensão»
Leandro e Raquel em picardias: «Eu sei que é difícil para a tua compreensão»

Maças da sorte: concorrentes escolhem peça de fruta e só alguns ganham prémio
Maças da sorte: concorrentes escolhem peça de fruta e só alguns ganham prémio

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Há 2h e 30min
Inês quebra o silêncio após saída de Vera
Inês quebra o silêncio após saída de Vera

Hoje às 00:38
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Há 2h e 27min
Segredo em risco? Marisa Susana convicta de que Pedro faz parte de um «casal verdadeiro»
Segredo em risco? Marisa Susana convicta de que Pedro faz parte de um «casal verdadeiro»

Hoje às 02:33
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Há 2h e 6min
Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica

Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica

Há 3h e 6min
Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

Há 3h e 10min
Uma mão cheia de nomeados: os concorrentes em risco de abandonar o Secret Story

Uma mão cheia de nomeados: os concorrentes em risco de abandonar o Secret Story

Hoje às 10:11
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo
Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo

Há 2h e 45min
Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Há 1h e 32min
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Hoje às 09:30
Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Hoje às 08:12
A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

Ontem às 21:53
