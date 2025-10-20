O curioso início de Marcelo Palma no mundo das agências funerárias não foi na empresa do pai

No «Bom Dia Alegria», Marcelo Palma revela a Zé Lopes e Merche Romero que a sua estreia no mundo das agências funerárias não aconteceu na empresa do pai. Entre risos e curiosidades, o empresário partilha como tudo começou e explica de que forma essa experiência o preparou para hoje liderar, com o pai, a Funerária Velhinho, uma das mais reconhecidas do país.