O dilema moral de Inês Morais: Almoço de sushi ou respeitar o Ramadão?

No Secret Story - Desafio Final, o Miguel convida Inês para um almoço de sushi e, apesar de se mostrar entusiasmada, a concorrente lembra-se que está a cumprir o Ramadão. A Inês mostra-se na dúvida e pede opinião a Ossman, que lhe diz que ela é que tem de decidir, pois tudo depende do seu propósito. A Inês acaba por dizer a Miguel que o vai acompanhar no almoço, mas que não vai comer. Em confessionário, o Ossman mostra-se orgulhoso pela persistência da colega.