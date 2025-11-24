O Gangue dos Frescos vai enfraquecer? Entre risos e gozo, esta é a nova teoria

Na Zona Betano, Dylan, Bruna, Bruno e Inês mostram-se muito felizes com a gala de hoje. Destacam que Leandro se mostra muito afetado mesmo tendo sido “só uma picardiasita”. Dylan, por sua vez, refere que os colegas vão começar a perder a força e sobre o Chefe de Cozinha atira: “ele está tolo, vai se perder”. Destaca ainda que esta semana correu como queria e que o Jogo virou e mais uma vez reforça que Leandro “vê o tapete a sair dos pés”. Depois da opinião de Dylan, Inês destaca que a partir de agora vão tentar ir sempre contra o parceiro. Mais tarde, Bruno toca no nome de Liliana e realça que a colega é fútil e não consegue aguentar uma Cadeira Quente: “foi a chorar para o Quarto”.
A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa.
Acompanhe tudo o que acontece ao minuto na casa mais vigiada do País!