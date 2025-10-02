O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir

No Especial do Secret Story 9, Sandro faz um gesto que ainda vai dar muito que falar, numa tentativa de imitar Leandro. Este gesto de gozo não passa despercebido a Cristina Ferreira, que se vê "obrigada" a intervir. Já Leandro, reage assim. Veja o vídeo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

