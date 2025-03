O «improvável» acontece e Miguel Vicente acaba mesmo por desrespeitar regra de Tiago Rufino «Ai esqueci-me...»

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, Inês começa a cumprir a sua consequência, e bajula o Tiago. Chama-o de amor, diz que o ama, beija-lhe a mão e acompanha-o até ao banho. Em confessionário Inês assume que adora os colegas e que são das melhores pessoas que já conheceu. Acrescenta que ficava mais tempo na casa com eles e que ama principalmente Bruno e Tiago. Miguel não cumpre a sua consequência e dirige-se ao exterior, e Inês condena de imediato a atitude do colega. No confessionário, Miguel assume que o fez de forma propositada para criar alguma reação nos colegas.