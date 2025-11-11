O inesperado acontece numa dinâmica e Dylan tece elogios a Inês

No Secret Story 9, os concorrentes deram início a uma nova dinâmica, em que ao tirarem um colega à sorte, têm de lhes atribuír percentagens em algumas categorias: Verdade, confiança, manipulação, carisma, espontaneidade, teimosia e organização. A Dylan, calhou avaliar Inês e o concorrente pode tecer largos elogios à amiga especial.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story