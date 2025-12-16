O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações

No Secret Story 9, durante dinâmica dos signos, Liliana e Leandro entram em confronto. O concorrente acusa a colega de ter 'deixado cair a máscara'. Liliana, por sua vez, reage e acusa Leandro de ter o jogo todo planeado. E não foi a única a tecer esta opinião.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.